Посмотри на картинки и напиши ответы на вопросы

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Посмотри на картинки и напиши ответы на вопросы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А картина где !???! еслеб была я бы ответ ла
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