Составьте слова в которых можно писать приставку и пре и при. Например приступае??-преступает

Русский язык
Составьте слова в которых можно писать приставку и пре и при. Например приступае??-преступает
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пребывать-прибывать предать-придать преемник-приёмник преклонить-приклониться претворить-притворить непременный-неприменимый приставить-преставиться притерпеть-притерпеться
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