Помогите узнать площадь куба ,если известно высота 1метр 80см ширина 2,40 длина 1,80 за??анее спасибо

Математика
Помогите узнать площадь куба ,если известно высота 1метр 80см ширина 2,40 длина 1,80 за??анее спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это параллелепипед. 1м80см=1,8м. S=2*ab+2*ac+2*bc S=2*1,8*2,4+2*1,8*1,8+2*2,4*1,8=8,64+6,28+8,64=23,76(м2)
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