Ребят помогите, выпишите все изобразительные средства из этого стиха . Вот Стих У славной могилы Нам памятна каждая пядь И каждая наша примета Земли, где пришлось отступать В пыли сорок первого лета. Но эта опушка борка ...

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Ребят помогите, выпишите все изобразительные средства из этого стиха . Вот Стих У славной могилы Нам памятна каждая пядь И каждая наша примета Земли, где пришлось отступать В пыли сорок первого лета. Но эта опушка борка Особою памятью свята: Мы здесь командира полка В бою хоронили когда-то. Мы здесь для героя отца, Меняясь по-двое, спешили Готовый окопчик бойца Устроить поглубже, пошире. В бою — как в бою. Под огнем Копали, лопатой саперной В песке рассекая с трудом Сосновые желтые корни. И в желтой могиле на дне Мы хвои зеленой постлали, Чтоб спал он, как спят на войне В лесу на коротком привале. Прости, оставайся, родной!.. И целых и долгих два года Под этой смоленской сосной Своих ожидал ты с восхода. И ты не посетуй на нас, Что мы твоей славной могиле И в этот, и в радостный час Не много минут посвятили. Торжествен, но краток и строг Салют наш и воинский рапорт. Тогда мы ушли на восток, Теперь мы уходим на запад. Над этой могилой скорбя, Склоняем мы с гордостью знамя: Тогда оставляли тебя, А нынче, родимый, ты с нами.

Автор: Гость