Запишите формулы двух линейный функций,графики которых 1) Параллейны 2) Совпадают
Математика
Запишите формулы двух линейный функций,графики которых 1) Параллейны 2) Совпадают
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Линейная функция y=kx+b чтобы графики были параллельны к должны быть равны y=5x+3 y=5x+10 чтобы совпали и к и b равны y=2x+1 g=2x+1
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