Запишите формулы двух линейный функций,графики которых 1) Параллейны 2) Совпадают

Математика
Запишите формулы двух линейный функций,графики которых 1) Параллейны 2) Совпадают
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Линейная функция y=kx+b чтобы графики были параллельны   к должны быть равны y=5x+3    y=5x+10  чтобы совпали и к и b равны y=2x+1    g=2x+1
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