Помогите. нужно написать хороший вывод по таблице

Биология
Помогите. нужно написать хороший вывод по таблице
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При изменение содержания в пробирки и температуры ,цвет содержимого в пробирке не изменяется
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