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Решите уровнение 4-0,5 (х+9)=-2,1
Математика
Решите уровнение 4-0,5 (х+9)=-2,1
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4-0,5х-4,5=-2,1 -0,5х=-2,1+4,5-4 -0,5х=-1,6 х=3,2
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