Помогите русский 3 класс срочно

Гость: Гость:

Чё у всех срочно??? Посветить, выследить, разрядить, прородить, прикрепить, примерять, примерить, слезать, слизать. Родился козлёнок в долине горной реки. Мать кормила его молоком и учила скакать по горам. Прыгнет с обрыва, остановится и зовёт сына. Малыш дрожит от страха, но прыгает. Мать хвалила его, лизала ему шёрстку. Робеть - робкий. Пестреть - пёстрый. Бледнеть - бледный. Хитрец - хитрый. Желтеть - жёлтый. Дерзить - дерзкий. Скользить - скользкий. Зеркало - зеркальный. Смельчак - смелый.