Помогите с 4 заданием)))

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Так как треугольник равнобедренный, то перпендикуляр делит его пополам, а следовательно, этот перпендикуляр так же является и высотой, и делит основание так же пополам,то есть основание AC=2*AH=2*2=4 P= a+b+c=3+3+4=10