Помогите с решением ,заранее спасибо

Математика
Помогите с решением ,заранее спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Легко .  1) 5ц 9кг - 5ц = 9 кг 2) 8ц 30кг - 8 ц= 30кг 3) 9ц 70 кг-9ц=70кг 4) 8 м 55см-5 см=8 м 50 см 5) 5м 5дц 5 см-5дц=5м 5см 6) 282 см- 2м= 282-200=82 см   x+19=80-24                        72-y=24+17 x=38                                     -y=-31                                               y=31
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