Помогите с технологией

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Технология
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шлямбур, Шлямбурный крюк — альпинистское снаряжение, предназначенное для организации точек страховки на скалах. В отличие от обычных скальных крючьев шлямбур забивается не в трещину, а в монолит.
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