Помогите с загадкой: не унять озорника: быстро гонит облака, морщит зеркало воды и свистит на все лады. а увидит где окошко, приоткрытое немножко, раз! - и он уже в дому затевает кутерьму. новый бабушкин платок вдруг...

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Помогите с загадкой: не унять озорника: быстро гонит облака, морщит зеркало воды и свистит на все лады. а увидит где окошко, приоткрытое немножко, раз! - и он уже в дому затевает кутерьму. новый бабушкин платок вдруг набросит на цветок. шерсть взъерошит у кота от ушей и до хвоста. и умчится в облака. назови озорника. помогитеее.....

Автор: Гость