Помогите сделать #129
Русский язык
Помогите сделать #129
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Здравствуйте подскажите пожалуйста как узнать свой номер телефона , картинки, обои, рисунки, иконки, обои, рисунки, иконки в формате. я не знаю почему не работает. не могу даже трубку поднять
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