Помогите сделать английский язык.

Английский язык
Помогите сделать английский язык.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
A) concert Phil b) zoo Kate c) funfair (парк развлечений) Grace d) museum David
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