Помогите срочно 1) вычислите площадь фигуры ограниченной графиком функции у=f(x) и осями координат f(x)=-x^2+6x-9 2) Найдите площадь фигуры ограниченной линиями у=х^2 y=-2x
Алгебра
Помогите срочно 1) вычислите площадь фигуры ограниченной графиком функции у=f(x) и осями координат f(x)=-x^2+6x-9 2) Найдите площадь фигуры ограниченной линиями у=х^2 y=-2x
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