Помогите!!!Срочно!!!! Вспомните,какую цель ставил перед участниками Крестовых пох??дов папа Урбан II. Была ли она достигнута??
История
Помогите!!!Срочно!!!! Вспомните,какую цель ставил перед участниками Крестовых пох??дов папа Урбан II. Была ли она достигнута??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Цели: освобождение гроба господня, захват плодородной земли. Цель была достигнута, потому что после крестьян в поход отправились феодалы.
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