Помогите!!!Срочно!!!! Вспомните,какую цель ставил перед участниками Крестовых пох??дов папа Урбан II. Была ли она достигнута??

История
Помогите!!!Срочно!!!! Вспомните,какую цель ставил перед участниками Крестовых пох??дов папа Урбан II. Была ли она достигнута??
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Цели: освобождение гроба господня, захват плодородной земли. Цель была достигнута,  потому что после крестьян в поход отправились феодалы.
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