Помогите упростить выражение 6(a-x+c)+6x(a+x-c)-6c(a-x-c) Пожалуйста
Алгебра
Помогите упростить выражение 6(a-x+c)+6x(a+x-c)-6c(a-x-c) Пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
6 (a-x+c)+6x(a+x-c)-6c(a-x-c)=6a-6x+6c+6xa+6(x)2-6xc-6ca+6cx+6 (c)2=6a-6x+6c+6xa+6(x)2-6ca+6(c)2
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