Помогите упростить выражение,пожалуйста

Алгебра
Помогите упростить выражение,пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
=22√5+33-22√5+33=66.
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