Помогитееее пожалуйста
Физика
Помогитееее пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
m=0.05 кг v=65/3.6=18.1 м/с α=30 Δt=0.2 c F=?m*vx=F*Δt vx=v*cosαF=m*v*cosα/Δt=0.05*18.1*0.866/0.2≈4 H===============
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