Помогитееее пожалуйста

Физика
Помогитееее пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
m=0.05 кг    v=65/3.6=18.1 м/с   α=30    Δt=0.2 c   F=?m*vx=F*Δt     vx=v*cosαF=m*v*cosα/Δt=0.05*18.1*0.866/0.2≈4 H===============

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