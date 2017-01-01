Попробуйте представить одинь день из жизни вельможи (запищите небольшой рассказ ??т первого лица)

Гость: Гость:

Я ученый Аркадий Петрович изобрел машину времени и отправился с прошлое, и именно в древний египет. Когда я прибыл меня одолела жажда и я начал искать какие нибудь признаки воды. Но что это.. Неужели вельможу несут целых 8 рабов. И я забыл про свою жажду и начал следовать за ним.Он был одет в одежду, по моему из тонких льяных тканей, он ходил посмотреть уровень воды в Ниле, и увидел что сезон разлива закончился. Потом он пошел к фараону и все рассказал ему. Фараон был необычайно богат. Еще я увидел что дом вельможи был из камня. Его слушались все а он слушался фараона. Вот так я запечетлел один день из жизни вельможи. Аркадий Петрович.