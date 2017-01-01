Попробуйте представить одинь день из жизни вельможи (запищите небольшой рассказ ??т первого лица)

История
Попробуйте представить одинь день из жизни вельможи (запищите небольшой рассказ ??т первого лица)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я ученый Аркадий Петрович изобрел машину времени и отправился с прошлое, и именно в древний египет. Когда я прибыл меня одолела жажда и я начал искать какие нибудь признаки воды. Но что это.. Неужели вельможу несут целых 8 рабов. И я забыл про свою жажду и начал следовать за ним.Он был одет в одежду, по моему из тонких льяных тканей, он ходил посмотреть уровень воды в Ниле, и увидел что сезон разлива закончился. Потом он пошел к фараону и все рассказал ему. Фараон был необычайно богат. Еще я увидел что дом вельможи был из камня. Его слушались все а он слушался фараона. Вот так я запечетлел один день из жизни вельможи.                                                                                 Аркадий Петрович.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решить 400-540:6+80*3=
Ответить
Математика
Дан набор из 2017 чисел таких, что если каждое число в наборе заменить на сумму остальных чисел, то получится тот же набор. Найдите произведение вс...
Ответить
Английский язык
Заподни таблицу по английскому
Ответить
Математика
1 день продали 11/27 завезенной партии огурцов во 2 день 5/8 остачи а в 3 остальное в какой день продали больше?
Ответить
Алгебра
У+4/у)-(9/4-у)=2-(4/у) (x^2/х^2+3х)+(2+х/х+3)=(5-х/х) (1/х^2-6х+8)-(1/х-2)+(10/х^2-4)=0 (а+1/а-2)+(а-4/а+1)=(3а+3/а^2-а-2),ПОЖАЛУЙСТА РЕБЯЯЯТ...
Ответить