после модернизации тракторного завода выпуск тракторов увеличился На 22% сколько ??ракторов в год стал выпускать завод если до этого он выпускал 1280000 тракторов в год
Математика
после модернизации тракторного завода выпуск тракторов увеличился На 22% сколько ??ракторов в год стал выпускать завод если до этого он выпускал 1280000 тракторов в год
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(1280000*22)/100=281600 = 22% 1280000+28160=1561600
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