после модернизации тракторного завода выпуск тракторов увеличился На 22% сколько ??ракторов в год стал выпускать завод если до этого он выпускал 1280000 тракторов в год

Математика

после модернизации тракторного завода выпуск тракторов увеличился На 22% сколько ??ракторов в год стал выпускать завод если до этого он выпускал 1280000 тракторов в год

Автор: Гость