После того как на молочный завод отправили 750 л. Молока, осталась ещё 3 бедона с мол??ком по 30 л. в каждом . Сколько литров молока было сначало?
Математика
После того как на молочный завод отправили 750 л. Молока, осталась ещё 3 бедона с мол??ком по 30 л. в каждом . Сколько литров молока было сначало?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот.1) 30* 3 = 90(л)-осталось 2)750+90=840(Литров молока было сначала)
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