После того как на молочный завод отправили 750 л. Молока, осталась ещё 3 бедона с мол??ком по 30 л. в каждом . Сколько литров молока было сначало?

Математика

После того как на молочный завод отправили 750 л. Молока, осталась ещё 3 бедона с мол??ком по 30 л. в каждом . Сколько литров молока было сначало?

Автор: Гость