После того, как со склада вывезли 25 кг печенья, там остались 2/5 ( дробью) части того, что вывезли. Сколько килограммов печенья было на складе?

Математика

После того, как со склада вывезли 25 кг печенья, там остались 2/5 ( дробью) части того, что вывезли. Сколько килограммов печенья было на складе?

Автор: Гость