После того, как со склада вывезли 25 кг печенья, там остались 2/5 ( дробью) части того, что вывезли. Сколько килограммов печенья было на складе?
Математика
После того, как со склада вывезли 25 кг печенья, там остались 2/5 ( дробью) части того, что вывезли. Сколько килограммов печенья было на складе?
Ответ(ы):
Гость:
25:5*2=10кг 25+10=35кг
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