Как разделить столбиком 504/3

Математика
Как разделить столбиком 504/3
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504  I  3 3        168 --- 20 18 ---   24   24 -----     0
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