ПОМОГИТЕ! СРОЧНО! Распределите слова на две группы, объяснив, по какому признаку о??и распределены. Поросль, положить, росли, полагаться, коснуться,касаться, подрастать, предполагать, прикоснуться, соберу,подбирать, расстелить...

Русский язык

ПОМОГИТЕ! СРОЧНО! Распределите слова на две группы, объяснив, по какому признаку о??и распределены. Поросль, положить, росли, полагаться, коснуться,касаться, подрастать, предполагать, прикоснуться, соберу,подбирать, расстелить, замирать, обжигать.

Автор: Гость