ПОМОГИТЕ! СРОЧНО! Распределите слова на две группы, объяснив, по какому признаку о??и распределены. Поросль, положить, росли, полагаться, коснуться,касаться, подрастать, предполагать, прикоснуться, соберу,подбирать, расстелить...
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ПОМОГИТЕ! СРОЧНО! Распределите слова на две группы, объяснив, по какому признаку о??и распределены. Поросль, положить, росли, полагаться, коснуться,касаться, подрастать, предполагать, прикоснуться, соберу,подбирать, расстелить, замирать, обжигать.
Ответ(ы):
Гость:
1 группа: Поросль,положить,полагаться,коснуться,касаться,подрасти,предпологать,прикоснуться. Признак: корни с чередованием А-О. 2 группа: Соберу,подбирать.расстелить,замирать,обжигать.Признак: корни с чередованием Е-И.
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