За 3 часа мастер изготавливает 24 детали. Сколько времени ему нужно,чтобы изготовить 45 деталей,если он будет изготавливать за час на 1 деталь больше?

Математика

За 3 часа мастер изготавливает 24 детали. Сколько времени ему нужно,чтобы изготовить 45 деталей,если он будет изготавливать за час на 1 деталь больше?

Автор: Гость