За 3 часа мастер изготавливает 24 детали. Сколько времени ему нужно,чтобы изготовить 45 деталей,если он будет изготавливать за час на 1 деталь больше?
Математика
За 3 часа мастер изготавливает 24 детали. Сколько времени ему нужно,чтобы изготовить 45 деталей,если он будет изготавливать за час на 1 деталь больше?
Ответ(ы):
Гость:
24:3=8д 8+1=9д 45:9=5ч
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