Помогите составить предложение из данных слов engineer, father, is, his, an
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Помогите составить предложение из данных слов engineer, father, is, his, an
Ответ(ы):
Гость:
His tather is an engineer
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