Помогите сделать плиззззз
Английский язык
Помогите сделать плиззззз
Ответ(ы):
Гость:
1.Can I borrow your rubber please? 2.Can you clase the window please? 3.Can I sit with my friends please? 4.Can I use your mobile phone please?
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