В каких насекомых на лугу следует остерегаться пример бабочек стрекоз пчел
Окружающий мир
В каких насекомых на лугу следует остерегаться пример бабочек стрекоз пчел
Ответ(ы):
Гость:
Клещи, пчелы, осы и тому подобное
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Наргиз задумала число, увеличила его в 15 раз,а потом уменьшила его на 30%.в результа??е получила число.,равное 1/3части от числа 189.какое число з...
Математика
Площадь участка, занятого картофелем, капустой и луком, равна 7 га; картофелем и ка??устой - 5,2 га Площадь участка, занятого луком, на 0,35 га мен...