Міні-твір на тему "Уся краса світу в його розмаїтності , багатогранності , неповторності" Будь ласка побистріше ♥

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Міні-твір на тему "Уся краса світу в його розмаїтності , багатогранності , неповторності" Будь ласка побистріше ♥
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Культура та її роль в житті людини На сьогоднішній день таке суспільне явище як культура відіграє дуже важливу роль у житті кожного з нас. Але яку саме і що взагалі ховається за терміном культура? Культура має дуже велике розмаїття визначень, і є предметом вивчення багатьох галузей, починаючи з філософії і закінчуючи культурологією та педагогікою. Під цим поняттям зокрема розуміють діяльність людини в усьому розмаїтті її проявів, і в першу чергу різноманітних форм і засобів людського самовираження. З іншого боку є набором системою правил, які визначають як людина має себе поводити в тій чи іншій ситуації. На мій погляд най вдалішим буде таке визначення поняття культури: культура являє собою систему матеріальних та духовних надбань, набутих людством, чи його частиною, за певний час і гармонізуючи між собою. Це й моральні норми, які визначають людську поведінку та сприйняття оточуючого світу. Й матеріальні речі, наприклад твори мистецтва: картини, скульптури, кінокартини, музичні твори і т.п. Виходячи з такого визначення поняття культури, можна зробити про неї декілька висновків: – Культура є результатом діяльності людини та суспільства. – Вона представляє собою систему цінностей, які накопичуються з часом. Отже в різний час вона є різною. – Якщо культура поняття суспільне, то при змінах у житті суспільства, змінюється і культура. Це можна побачити, як на проявах людської діяльності і зокрема творчості. Так і на нормах поведінки. Те що вважалося нормальною поведінкою сто років назад, зараз частково втратило актуальність. В наші дні культура відіграє важливе місце в житті суспільства. Але одразу треба зазначити, що вона стала набагато більш не однорідною ніж була в двадцятому столітті. І тим не менш, основні цінності збереглися незмінними: повага до батьків, визнання безцінності людського життя, цінності свободи вибору людини і т.п. Культура виступає для людини системою орієнтирів, які допомагають їй взаємодіяти у суспільстві. Це було актуально тисячоліття назад, актуально зараз і напевне буде актуальним у майбутньому
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