Чем отличаются между собой метеоры от метеорита?

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Метеором называется световое явление, возникающее в результате сгорания метеорных тел в атмосфере Земли. Метеоритом называется метеорное тело, достигшее поверхности Земли, не сгорев в ее атмосфере из-за своих крупных размеров. Таким образом, метеорит и метеор это одно и то же тело, но в разных состояниях. До тех пор пока метеорит не достиг поверхности Земли, его называют метеором, как и вспышку света от его сгорания