Из 10 тонн сахарной свеклы получили 1,85 тонн . Сколько сахара будет получено из 100 то??н сахарной свеклы
Математика
Из 10 тонн сахарной свеклы получили 1,85 тонн . Сколько сахара будет получено из 100 то??н сахарной свеклы
Ответ(ы):
Гость:
1)100:10=10 раз по 10 тонн; 2)10*1,85=18,5 тонн; Ответ: 18,5 тонн сахара получится из 100 тонн свеклы
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