Из 10 тонн сахарной свеклы получили 1,85 тонн . Сколько сахара будет получено из 100 то??н сахарной свеклы

Математика

Из 10 тонн сахарной свеклы получили 1,85 тонн . Сколько сахара будет получено из 100 то??н сахарной свеклы

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