В 5 одинаковых ящиков разложили 60 килограмм винограда. сколько таких ящиков потре??уется чтобы разложить в них 84 килограмма винограда
Математика
В 5 одинаковых ящиков разложили 60 килограмм винограда. сколько таких ящиков потре??уется чтобы разложить в них 84 килограмма винограда
Ответ(ы):
Гость:
60:5=12 84:12=7 Ответ: 7 ящиков
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