В 5 одинаковых ящиков разложили 60 килограмм винограда. сколько таких ящиков потре??уется чтобы разложить в них 84 килограмма винограда

Математика

В 5 одинаковых ящиков разложили 60 килограмм винограда. сколько таких ящиков потре??уется чтобы разложить в них 84 килограмма винограда

Автор: Гость