В бочке 20 л меда бабушка отлива одну четвертую часа ть меда из бочки. сколько меда ??сталось в бочке
Математика
В бочке 20 л меда бабушка отлива одну четвертую часа ть меда из бочки. сколько меда ??сталось в бочке
Ответ(ы):
Гость:
Всего = 20 л,четвертая часть = 20 : 4 * 1 = 5 л,Осталось = 20 - 5 = 15 л.Ответ: 15 л.
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