В бочке 20 л меда бабушка отлива одну четвертую часа ть меда из бочки. сколько меда ??сталось в бочке

Математика

В бочке 20 л меда бабушка отлива одну четвертую часа ть меда из бочки. сколько меда ??сталось в бочке

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