Напишите текст , 7-10 предложений на тему" моє ставлення до тараса шевченко" , надо срочно!!!!
Українська мова
Напишите текст , 7-10 предложений на тему" моє ставлення до тараса шевченко" , надо срочно!!!!
Ответ(ы):
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Химия
Как изменится растворимость некоторых твердых веществ:а)при нагревании раствора,б)при охлаждении раствора
Математика
Деревни до города 340 километров из деревни в город выехал мотоциклист со скорость?? 42 километров в час спустя 2 часа навстречу ему выехал велосип...
Українська мова