Напишите текст , 7-10 предложений на тему" моє ставлення до тараса шевченко" , надо срочно!!!!

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Напишите текст , 7-10 предложений на тему" моє ставлення до тараса шевченко" , надо срочно!!!!
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