Кто из друзей афинского стратега Перикла руководил возведением храмов и статуй н?? афинском Акрополе? В каком преступлении был обвинён этот мастер и как он опровдался?
История
Кто из друзей афинского стратега Перикла руководил возведением храмов и статуй н?? афинском Акрополе? В каком преступлении был обвинён этот мастер и как он опровдался?
Ответ(ы):
Гость:
Фидий . Его враги подумали , что при строительстве новой статуи он украл государственное золото (которое предзначалось на строительство ) . Он конечно ничего подобного не делал и не собирался делать . Периклу даже пришлось убедить в честности Фидия его врагов . Он сказал что все объекты , построенные на деньги Перикла должны будут отмечать , что деньги на статую им выделил Перикл .
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