Решите уравнения с дискриминантом: 1)x^2-9=7 2)x^2-9=1 3)x^2-4x+4=0 4)x^2-4x+4=-3 Помогите хотя бы с одним)

Алгебра

Решите уравнения с дискриминантом: 1)x^2-9=7 2)x^2-9=1 3)x^2-4x+4=0 4)x^2-4x+4=-3 Помогите хотя бы с одним)

Автор: Гость