Решите уравнения с дискриминантом: 1)x^2-9=7 2)x^2-9=1 3)x^2-4x+4=0 4)x^2-4x+4=-3 Помогите хотя бы с одним)

Алгебра
Решите уравнения с дискриминантом: 1)x^2-9=7 2)x^2-9=1 3)x^2-4x+4=0 4)x^2-4x+4=-3 Помогите хотя бы с одним)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) x² - 9 = 7 x² = 16 x = 4 x = - 4 2) x² -9 = 1 x² = 10 x = √10 x = - √10 3) x² - 4x + 4 =0 D = b² - 4ac = 16 - 16 =0 - имеет один корень. x = - b/2a x = 4/2 = 2 4) x² - 4x + 4 = - 3 x² - 4x  + 7 = 0 D = b² - 4ac = 16 - 28 = - 12 - дискриминант отрицательный,значит,корней нет.
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