Найти 8 причин почему СССР Была не готова к войне, и что-то ещё
История
Найти 8 причин почему СССР Была не готова к войне, и что-то ещё
Ответ(ы):
Гость:
Русско-Финская война только закончилась, нужно было закрепиться. Плохое вооружение пехоты и техники Численность войск СССР к началу военных действий была в два раза меньше, чем у Германии Численность и качество техники и Германии была выше Солдаты Вермахта были опытные, после Франции, Польши, Африки и т.д. Просчёт советского командования о военно-стратегической обстановке Превосхождение военно-экономического потенциала Германии над СССР Все ждали указаний одного человека(Сталина)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Геометрия
На рисунке 19 А1В1 параллельно АВ,А1К1 - биссектриса угла МА1В1,АК -биссектриса угла МАВ.Докажите,что угол МА1К1 = углу МАК.Могут ли пересекаться п...
Английский язык
Қазақ тiлi