Найти 8 причин почему СССР Была не готова к войне, и что-то ещё

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Найти 8 причин почему СССР Была не готова к войне, и что-то ещё
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Русско-Финская война только закончилась, нужно было закрепиться. Плохое вооружение пехоты и техники Численность войск СССР к началу военных действий была в два раза меньше, чем у Германии Численность и качество техники и Германии была выше Солдаты Вермахта были опытные, после Франции, Польши, Африки и т.д. Просчёт советского командования о военно-стратегической обстановке Превосхождение военно-экономического потенциала Германии над СССР Все ждали указаний одного человека(Сталина)
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