Помогите сколько видов воды существует?
Химия
Помогите сколько видов воды существует?
Ответ(ы):
Гость:
3 вида воды, солёная, пресса и грязная) надеюсь помогла)
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