Почему говорится ходить на лыжах а не скользить 25 баллов
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Почему говорится ходить на лыжах а не скользить 25 баллов
Ответ(ы):
Гость:
Ну допустим ты идёшь на гору на лыжах ты же не скользишь а идёшь!
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