Помогите пожалуйста!!! Отец массой 80 кг и сын массой 40 кг стоят на лыжах.Чьи лыжи б??льше углубились в снег? Известно, что лыжи отца имеют длину 2 метра и ширину 7,5 см, а лыжи сына, соответственно, 1,6 м и 6,5 см.

Физика

Помогите пожалуйста!!! Отец массой 80 кг и сын массой 40 кг стоят на лыжах.Чьи лыжи б??льше углубились в снег? Известно, что лыжи отца имеют длину 2 метра и ширину 7,5 см, а лыжи сына, соответственно, 1,6 м и 6,5 см.

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