Помогите пожалуйста!!! Отец массой 80 кг и сын массой 40 кг стоят на лыжах.Чьи лыжи б??льше углубились в снег? Известно, что лыжи отца имеют длину 2 метра и ширину 7,5 см, а лыжи сына, соответственно, 1,6 м и 6,5 см.
Физика
Помогите пожалуйста!!! Отец массой 80 кг и сын массой 40 кг стоят на лыжах.Чьи лыжи б??льше углубились в снег? Известно, что лыжи отца имеют длину 2 метра и ширину 7,5 см, а лыжи сына, соответственно, 1,6 м и 6,5 см.
Ответ(ы):
Гость:
P=F:S. F=m*g. g=10H/kg. S=l*d. F1=80*10=800. F2=40*10=400. 7.5cm=0.075m. 6.5cm=0.065m. S1=2*0.075=0.15. S2=1.6*0.065=0.104 P1=800:0.15=5333.3. P2=400:0.104=3846.1. Вроде так. Соответственно лыжи отца углубятся глубже
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