Эстляндские цари 16-18 веков в России. Помогите,пожалуйста

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Унаследовавший трон после смерти Ивана Грозного царь Фёдор Иванович (правил в 1584-98) был болезненным и слабоумным. Среди окружавших престол дворцовых группировок разгорелась острая борьба за власть. Вскоре, оттеснив князей Шуйских и Ф. И. Мстиславского, ведущую роль при дворе стал играть шурин царя - боярин Борис Фёдорович Годунов (брат царицы Ирины). Вместе с тем, в последней четверти 16 в. происходили важные изменения в государственном устройстве России, направленные в целом на укрепление самодержавной власти, усиление роли и влияния приказной бюрократии, усиление крепостной зависимости крестьян и посадских людей, увеличение налогового гнёта.