Эстляндские цари 16-18 веков в России. Помогите,пожалуйста

История
Эстляндские цари 16-18 веков в России. Помогите,пожалуйста
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Унаследовавший трон после смерти Ивана Грозного царь Фёдор Иванович (правил в 1584-98) был болезненным и слабоумным. Среди окружавших престол дворцовых группировок разгорелась острая борьба за власть. Вскоре, оттеснив князей Шуйских и Ф. И. Мстиславского, ведущую роль при дворе стал играть шурин царя - боярин Борис Фёдорович Годунов (брат царицы Ирины). Вместе с тем, в последней четверти 16 в. происходили важные изменения в государственном устройстве России, направленные в целом на укрепление самодержавной власти, усиление роли и влияния приказной бюрократии, усиление крепостной зависимости крестьян и посадских людей, увеличение налогового гнёта.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
ПОМОГИТЕ!! Не могу понять задачу.
Ответить
Математика
Решите неравенство и изобразите множество его решений на координатной прямой : |x-7|>0
Ответить
Математика
4,38-18,96:x=2,484 помогите решить пожалуйста
Ответить
Геометрия
Постройте прямые, заданные уравнениями: у= -3; х=2; у=4; х= -7
Ответить
Литература
Какой вы представляете девочку Варюшу. Допишите
Ответить