Постройте прямые, заданные уравнениями: у= -3; х=2; у=4; х= -7
Геометрия
Постройте прямые, заданные уравнениями: у= -3; х=2; у=4; х= -7
Ответ(ы):
Гость:
Ты серьёзно? у=-3, ищешь на координатной оси у точку -3 и проводишь параллельно оси х. х=2 ставишь точку на оси х в 2 и проводишь параллельно оси у,остальные аналогично
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