Переведите пожалуйста заранее спасибо Данияр и Алия учатся в 5 классе.Они отличники.Сегодня они дежурные. Алия вытирает окна, а Данияр моет полы.Данияр хорошо вытер доску, Алия полила цветы.Они очень хорошо поработали. Учител...

Қазақ тiлi
Переведите пожалуйста заранее спасибо Данияр и Алия учатся в 5 классе.Они отличники.Сегодня они дежурные. Алия вытирает окна, а Данияр моет полы.Данияр хорошо вытер доску, Алия полила цветы.Они очень хорошо поработали. Учительница поблагодарила их.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Данияр мен алия 5сыныпта оқиды.Олар уздіктер. Бугін олар кезекшілер.Алия терезені жуып жатыр,ал Данияр еден жуып жур.Данияр тақтаны жақсы тазалады,Алия гулдерге су қуйды.Олар жаксы жумыс жасады.Муғалім оларға алғыс айтты
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