Переведите пожалуйста заранее спасибо Данияр и Алия учатся в 5 классе.Они отличники.Сегодня они дежурные. Алия вытирает окна, а Данияр моет полы.Данияр хорошо вытер доску, Алия полила цветы.Они очень хорошо поработали. Учител...

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Переведите пожалуйста заранее спасибо Данияр и Алия учатся в 5 классе.Они отличники.Сегодня они дежурные. Алия вытирает окна, а Данияр моет полы.Данияр хорошо вытер доску, Алия полила цветы.Они очень хорошо поработали. Учительница поблагодарила их.

Автор: Гость