Кто знает как из excel вот такой вид таблицы получить народ?
Информатика
Кто знает как из excel вот такой вид таблицы получить народ?
Ответ(ы):
Гость:
А чего там получать то? Это просто надо соответствующим образом оформить, изменяя ширину столбцов, толщину рядов... А вам точно надо таблицу делать с нуля? Не верится что-то...
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