Какие страны ближнего зарубежья (бывшие республики СССР) расположены в пределах Русской равнины?

География
Какие страны ближнего зарубежья (бывшие республики СССР) расположены в пределах Русской равнины?
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Ответ(ы):
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Белоруссия, Латвия, Литва, Эстония, Молдавия, Украина, Польша, Румыния, Казахстан.
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