От 1 пристани одновременно вниз по течению реки скорость которой 2 километров в ча?? отправляется катер и плот скорость катера в стоячей воде 25 километров в час На каком расстоянии друг от друга окажутся катер и плот через 2 часа
Математика
От 1 пристани одновременно вниз по течению реки скорость которой 2 километров в ча?? отправляется катер и плот скорость катера в стоячей воде 25 километров в час На каком расстоянии друг от друга окажутся катер и плот через 2 часа
Ответ(ы):
Гость:
Пусть скорость течения х, скорость катера k*х, и они плыли t часов. Тогда расстояние, которое проплыл 1-й катер вверх по реке (k*x-x)*t= x*t*(k-1), 2-й катер вниз по реке х*t*(k+1). Обратно 1-й катер затратил времени x*t*(k-1)/(x*(k+1), а 2-ой катер затратил времени x*t*(k+1)/(x*(k-1). Имеем единственное уравнение: 1,5*x*t*(k-1)/(x*(k+1)=x*t*(k+1)/(x*(k-1), Тогда имеем: ((к+1)/(к-1))^2=1,5. Решаем полученное квадратное уравнение: k^2+2*k+1=1,5*k^2-3*k+1,5 0,5*k^2-5*k+0,5=0 k^2-10*k+1=0 k=5 ± √(24). Очевидно. что k > 1, значит k=5 + √(24).
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