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Составить звуковую модель слова звезда
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Составить звуковую модель слова звезда
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Гость:
Вот так у меня получилось = o _ _ o
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