Какой вы представляете девочку Варюшу. Допишите
Литература
Какой вы представляете девочку Варюшу. Допишите
Ответ(ы):
Гость:
Варюша это добрая, хорошая и милая девочка. Готова придти на помощь и помочь в трудных ситуациях.
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