Какой вы представляете девочку Варюшу. Допишите

Литература
Какой вы представляете девочку Варюшу. Допишите
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Варюша это добрая, хорошая и милая девочка. Готова придти на помощь и помочь в трудных ситуациях.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
помогите плиз!!! оч нужно
Ответить
Химия
Напиши формулы оксидов,соответствующих гидроксидам,состав которых выражается формулами:NaOH,KOH,H3PO4,Fe(OH)2,H2SO3,H2SO4.Раздели из на две группы:...
Ответить
Химия
Прошу помогите!!!!! 1. CH3 - CH =CH2 а)1-метилпропан 2. CH3 -CH - CH3 б)пропен 1 в)1 хлор, 1бутен CH3 г)3метил 1 бутин ЧТО К ЧЕМУ????? 3....
Ответить
Математика
Порівняйте суму чисел - 6,78і - 9,24 та їх різницю
Ответить
Қазақ тiлi
Переведите пожалуйста заранее спасибо Данияр и Алия учатся в 5 классе.Они отличники.Сегодня они дежурные. Алия вытирает окна, а Данияр моет полы...
Ответить