Прошу помогите!!!!! 1. CH3 - CH =CH2 а)1-метилпропан 2. CH3 -CH - CH3 б)пропен 1 в)1 хлор, 1бутен CH3 г)3метил 1 бутин ЧТО К ЧЕМУ????? 3. CH= C - CH - CH3

Химия

Прошу помогите!!!!! 1. CH3 - CH =CH2 а)1-метилпропан 2. CH3 -CH - CH3 б)пропен 1 в)1 хлор, 1бутен CH3 г)3метил 1 бутин ЧТО К ЧЕМУ????? 3. CH= C - CH - CH3

Автор: Гость