Прошу помогите!!!!! 1. CH3 - CH =CH2 а)1-метилпропан 2. CH3 -CH - CH3 б)пропен 1 в)1 хлор, 1бутен CH3 г)3метил 1 бутин ЧТО К ЧЕМУ????? 3. CH= C - CH - CH3
Химия
Прошу помогите!!!!! 1. CH3 - CH =CH2 а)1-метилпропан 2. CH3 -CH - CH3 б)пропен 1 в)1 хлор, 1бутен CH3 г)3метил 1 бутин ЧТО К ЧЕМУ????? 3. CH= C - CH - CH3
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1- б, 2-а 3-в, 4-г.... 100%
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